عاجل.. الشيخ محمد بن زايد يبعث رسالة خطية إلى رئيس تركمانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى رئيس تركمانستان، سردار بردي محمدوف، رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته لزيارة البلاد.



وتأتي الرسالة بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، التي نشرت الخبر "في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع دولة تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات".

وسلم الرسالة لمحمدوف سهيل المزروعي؛ وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وذلك خلال استقباله بالقصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد إماراتي برئاسته لتركمانستان.

ونقل الوزير الإماراتي خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ إلى الرئيس التركمانستاني وتمنياتهما له ولشعبه بمزيد من التقدم والرقي.

من جانبه حمّل سردار بردي محمدوف، وزير الطاقة الإماراتي، تحياته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرقي.

وعلى هامش الزيارة التقى المزروعي، رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وزير الخارجية، وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.