إيران ترد على إسرائيل: سنضربكم في العمق

وحسب وكالة أنباء فارس، قال خرازي في تصريحات لوسائل إعلام: إن "إسرائيل في مرحلة ضعف ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة".

وأضاف أن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".



وعن إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية، أجاب خرازي بأنه "ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية لكن لا قرار لدينا بذلك".

ودعا لإطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة كالسعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها.

كما أشار إلى أن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وأن طهران أبدت استعدادها الكامل لذلك، لحل الخلافات سياسيا وأمنيا.

وقبل 3 أيام، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن موافقته على توجيه ضربة عسكرية لإيران.

