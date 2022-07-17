خلال حملة لإزالة التجاوزات.. اعتداء يطال موظفاً في الموارد المائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن سلسلة الأعتداءات المتكررة التي يتعرض لها ملاكات وزارة الموارد المائية في عموم محافظات العراق أثناء تنفيذ واجبهم الرسمي بإزالة التجاوزات لتأمين أيصال المياه لكافة المحافظات، تعرض هذا اليوم أحد منتسبي مديرية الموارد المائية في واسط شعبة الدجيلي لأطلاق نار من قبل أحد المتجاوزين بعد كسب الوزارة الدعوى القضائية على المتجاوز وتغريمه".وأشارت إلى أن "الموظف المصاب يرقد حاليا بالمستشفى لأجراء العمليات الجراحية لأصابته البليغة".

وبينت، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحق المجرم الذي قام بالأعتداء وأحالته للمحاكم المختصة".

