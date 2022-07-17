انت الان تتابع خبر خلال حملة لإزالة التجاوزات.. اعتداء يطال موظفاً في الموارد المائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تعرض أحد ملاكاتها إلى اعتداء؛ خلال حملة لإزالة التجاوزات في محافظة واسط.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن سلسلة الأعتداءات المتكررة التي يتعرض لها ملاكات وزارة الموارد المائية في عموم محافظات العراق أثناء تنفيذ واجبهم الرسمي بإزالة التجاوزات لتأمين أيصال المياه لكافة المحافظات، تعرض هذا اليوم أحد منتسبي مديرية الموارد المائية في واسط شعبة الدجيلي لأطلاق نار من قبل أحد المتجاوزين بعد كسب الوزارة الدعوى القضائية على المتجاوز وتغريمه".
وأشارت إلى أن "الموظف المصاب يرقد حاليا بالمستشفى لأجراء العمليات الجراحية لأصابته البليغة".
وبينت، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحق المجرم الذي قام بالأعتداء وأحالته للمحاكم المختصة".
وأشارت إلى أن "الموظف المصاب يرقد حاليا بالمستشفى لأجراء العمليات الجراحية لأصابته البليغة".
وبينت، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحق المجرم الذي قام بالأعتداء وأحالته للمحاكم المختصة".