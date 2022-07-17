شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطنطاوى يعلن استقالته من حزب الكرامة.. وتكليف نائبه بإدارة شؤون الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، باستقالته من رئاسة الحزب، داعيا الهيئة العليا للحزب للاجتماع بمقر الحزب يوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجارى، لدعوة المؤتمر العام للحزب للانعقاد بمقره المركزي يوم 19 أغسطس 2022، لانتخاب رئيس جديد للحزب.

كما تقرر تكليف نائب رئيس الحزب بالقيام بكافة اختصاصات ومسئوليات رئيس الحزب بدءا من اليوم وحتى موعد انعقاد المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد .