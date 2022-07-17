شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة وعلى فتوح يتقدمان بأوراق ترشحهما على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد سعيد حلاوة المحامى بالنقض، وعلى فتوح، بأوراق ترشحهما، على منصب نقيب المحامين في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم الموافق 20 يوليو.

وقال على فتوح فى تصريحات له، إنه سيعمل على إعادة إحياء المحاماة التي أهملت وبشكل متعمد خلال ال 19 عاما الماضية، وتحديدًا حينما قبلت النقابة جميع الحاصلين على عدم الصلاحية للقيد بالنقابة، وارتداء روب المحاماة دون ضابط، فارتفعت الجمعية العمومية للمشتغلين من 200 ألف عضو عام 2002 إلى 650 ألف عام 2019.

بدأت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم الأحد، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، لليوم الثانى على التوالى، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وشكلت النقابة لجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي.

ومن المقرر أن تستمر النقابة العامة في تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء القادم الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.