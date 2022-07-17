شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طاقم طائرة شحن أوكرانية سقطت في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصربية وشركة ميريديان للطيران اليوم الأحد إن طائرة شحن أوكرانية كانت تحمل ذخائر من صربيا إلى بنجلادش سقطت قرب مدينة كفالا (قولة) في شمال اليونان في ساعة متأخرة من مساء السبت مما أدى إلى مقتل كل أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

وفي لقطات صورتها طائرات مسيرة من موقع الحادث يظهر الحطام المتفحم للطائرة أنتونوف إيه إن-12 متناثرا في حقول. وقالت السلطات اليونانية إن الطائرة كان على متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن جميعهم أوكرانيون.

وقالت شركة ميريديان للطيران، ومقرها أوكرانيا، والتي تشغل الطائرة إن جميع أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأحد مقتل ثمانية أوكرانيين في سقوط الطائرة شمال البلاد وقدمت في تغريدة تعازيها لأسر القتلى.

وقال وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش إن الطائرة كانت تحمل 11.5 طن ذخيرة تشمل قذائف مورتر وقذائف للتدريب من صنع قطاع الدفاع لديها، مشيرا إلى أن الجهة التي اشترت الشحنة هي وزارة الدفاع في بنجلادش.

وأكد دينيس بوجدانوفيتش المدير العام لشركة مريديان الرواية الصربية للأحداث وقال لرويترز عبر الهاتف "هذا لا يتعلق بأوكرانيا أو روسيا".

وقال شهود إن الطائرة سقطت وهي مشتعلة قبل أن تنفجر لدى اصطدامها بحقول ذرة في حدود منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وطلب الطيار قبلها الهبوط اضطراريا بسبب مشكلات في المحرك.

ولم تتمكن السلطات اليونانية من تقديم معلومات عن شحنة الطائرة أو طاقمها. وجرى إرسال وحدة استجابة خاصة للكوارث وخبراء من الجيش لموقع السقوط وأصدرت السلطات المحلية حظرا على تنقل السكان في المنطقة.

وذكرت قناة إي.آر.تي التلفزيونية اليونانية الرسمية أن إشارة الطائرة فقدت بعد فترة وجيزة جدا من طلب الطيار السماح بالهبوط الاضطراري من سلطات الطيران اليونانية بسبب مشكلات المحرك.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع إي.آر.تي. نيوز على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر بارز في هيئة الطيران المدني الأردنية نفيه تقارير أولية أفادت بأن الطائرة كانت وجهتها النهائية الأردن. وأضاف المصدر أن مسار الرحلة تضمن توقفا مؤقتا في مطار الملكة علياء الدولي حوالي الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) للتزود بالوقود.