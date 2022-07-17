الأنواء تحذر من الإثنين والثلاثاء: لا تتعرضوا للشمس

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على البلاد والذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في عموم البلاد تستمر ليومي الاثنين 18 / 7، والثلاثاء 19 / 7".وأضافت، أنه "تنخفض درجات الحرارة بعدها انخفاضاً قليلاً لتعود إلى معدلاتها العامة".