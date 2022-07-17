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انت الان تتابع خبر الأنواء تحذر من الإثنين والثلاثاء: لا تتعرضوا للشمس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن ارتفاع درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، فيما حذرت من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على البلاد والذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في عموم البلاد تستمر ليومي الاثنين 18 / 7، والثلاثاء 19 / 7".
وأضافت، أنه "تنخفض درجات الحرارة بعدها انخفاضاً قليلاً لتعود إلى معدلاتها العامة".
وأضافت، أنه "تنخفض درجات الحرارة بعدها انخفاضاً قليلاً لتعود إلى معدلاتها العامة".