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الإمارات تطلق أول قمر استشعار عربي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، فيما أشارت الى تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.

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MO Nasa

MO Nasa

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