انت الان تتابع خبر الإمارات تطلق أول قمر استشعار عربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، فيما أشارت الى تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.

