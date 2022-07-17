الإمارات تطلق أول قمر استشعار عربي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، فيما أشارت الى تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرادارية الحديثة، فيما أشارت الى تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.