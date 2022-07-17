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الرافدين يحدد اقصى عمر للمتقاعدين المشمولين بسلفة الـ25 مليونا

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بغداد - ياسين صفوان - حدد مصرف الرافدين، اليوم الأحد، أقصى عمر للمتقاعدين المشمولين بسلفة الـ25 مليون دينار.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تعليمات المصرف حددت 73 سنة كحد اقصى لعمر المتقاعدين لمنحهم السلفة".

واضاف، ان "التقديم على السلفة يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "منح السلفة يكون للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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