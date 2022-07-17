انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد اقصى عمر للمتقاعدين المشمولين بسلفة الـ25 مليونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد مصرف الرافدين، اليوم الأحد، أقصى عمر للمتقاعدين المشمولين بسلفة الـ25 مليون دينار.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تعليمات المصرف حددت 73 سنة كحد اقصى لعمر المتقاعدين لمنحهم السلفة".
واضاف، ان "التقديم على السلفة يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "منح السلفة يكون للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".
واضاف، ان "التقديم على السلفة يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "منح السلفة يكون للمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا".