الهند تكشف أن إصابات كورونا عند أعلى مستوياتها في 4 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد19 بلغت حاجز المليارين اليوم الأحد ويجري حالياً تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين.



وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر يقول: "الهند تصنع التاريخ مرة أخرى".

وواجه مودي انتقادات من المعارضة بشأن سوء إدارة التعامل مع الجائحة التي يقول خبراء إنها "أودت بحياة الملايين".

وتنفي الحكومة هذه المزاعم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات 24 الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير(شباط) وفقاً لبيانات مجمعة.

ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.