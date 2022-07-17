منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، بمدينة جدة بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشادت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها للجهود العربية والدولية كافة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة.