قوات جمهوريتي دونباس حررت 253 مركزا سكنيا في المنطقة.. التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المتحالفة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تمكنت من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس من براثن القوات الأوكرانية.



وأضافت القيادة في بيانها: "مع حلول يوم 17 يوليو عام 2022، تمكنت قوات دونيتسك ولوغانسك المتحالفة، بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا".

وتمكنت قوات دونباس من تحرير فولنوفخا، وهي مركز منطقة استراتيجي جدا في جنوب دونيتسك، وكذلك تحرير مدينة ماريوبول وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف، وكذلك سفياتوغورسك.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين، إن قوات جموريته دخلت أطراف سوليدار، وفرضت تطويقا عملياتيا على بلدة سيفرسك، وهي تعتزم تطوير الهجوم ليشمل وليصل إلى أرتيموفسك.

في أوائل يوليو الجاري، مع الاستيلاء على ليسيتشانسك والبلدات المحيطة به، سيطرت القوات المتحالفة على كامل أراضي جمهورية لوغانسك.