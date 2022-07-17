شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" عن كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة: وضع حلول لجميع مشكلات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الوفد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قمة جدة للأمن والتنمية، التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة مصر والأردن وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، في بيان له اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس جاءت قوية وجامعة وتحمل حلولًا لجميع مشكلات المنطقة.

وأكد رئيس الوفد على أن الرئيس السيسي، أعاد إحياء مسار العملية السلمية، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني بالتأكيد على ضرورة إعادة حل الدولتين لتكون للفلسطينين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار يمامة إلى أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لبناء المجتمعات من الداخل، تتوافق مع قواعد الحوار الوطني التي دعا له الرئيس السيسي داخل مصر.

وأكد رئيس الوفد عكست الوزن السياسي لمصر وقوتها كقوة إقليمية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.