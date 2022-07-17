نواب: لقاء الرئيس السيسى بنظيره الأمريكى يؤكد دور مصر المحورى بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء بمجلس النواب باللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة، مؤكدا أن هذا اللقاء يؤكد دور مصر المحوري وثقلها السياسي بمنطقة الشرق الأوسط".

وأكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة جدة بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، يمثل دفعة جديدة للعلاقات الدولية المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث عرضت مصر موقفها تجاه كافة القضايا بالمنطقة وفقًا لمواقفها الثابتة والمعروفة، ومن المنتظر أن تؤتي القمة بثمار الإيجابية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن القمة ايضًا تعكس ما نشهده الآن من توجه أمريكي جديد نحو المنطقة العربية وهو ما يعد بمثابة تصحيح لمسار العلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي خلال كلمته قدم رؤية مصر لحل مشاكل المنطقة، وإيجاد حلول لإنهاء الصراعات من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق التكامل والازدهار لكل دول المنطقة وإنهاء النزاعات، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدرك تمامًا أن هناك أهمية استراتيجية للمنطقة العربية ولمصر تحديدًا نظرًا لثقلها سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها المحوري في ظل قيادة الرئيس السيسي يؤكد مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في محاربة الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن نجاح الدولة المصرية في عدم استخدام الدول الكبرى حقوق الإنسان لممارسة الضغوط السياسية.

وقال «عمار»، إنه منذ ثورة 30 يونيو شهدت السياسة الخارجية لمصر بجميع دول العالم والمنطقة الإقليمية طفرة كبيرة، واستعادت الدولة المصرية دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتصحيح مسار الدبلوماسية المصرية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب ولكن كان ولا يزال للدولة المصرية دور كبير في حل القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمثل رمانة الميزان وصمام الأمان للمنطقة بالكامل.

ولفت «عمار»، إلى أن القمة العربية الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من العام الماضي، حيث إنها تعد الأهم في مسار العلاقات العربية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها ستؤسس لشراكة عربية أمريكية في ظل ما يشهده العالم من أوضاع راهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي الذي يشهد حالة من التباطؤ في النمو نتيجة تلك الأزمة.

فيما قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤكد على دور مصر المحوري بالشرق الأوسط، وأنها تمسك بزمام ملفات كثيرة سياسية واقتصادية بالمنطقة، لافتًا إلي أن اللقاء يهدف لتعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وأكد "الشرقاوي"، أن الرئيس السيسي، يعمل على توحيد المواقف وحل جميع المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة في مقدمتها أزمتي الطاقة والغذاء، موضحا أننا أمام قمة مختلفة باعتبارها أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة العربية منذ توليه الحكم في 2020 وتعكس أن هناك زخمًا عربيًا كبيرًا، بالإضافة إلى أن واشنطن تدرك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي انعكس على حجم تحركات مصر لبلورة موقف عربي مشترك.

ولفت عضو مجلس الإسكان، على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أمس تأتي في إطار حرص مصر البالغ، على تطوير المشاركة بين الدول العربية وواشنطن، وعلى نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بشدة.

وأكد الشرقاوى، أن لقاء بايدن، سيعزز دور مصر الإقليمي والدولي بالإضافة الى ريادتها في المنطقة، وحضورها في كافة الملفات المطروحة، كما أن هذا اللقاء المهم، جاء لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، لافتا إلى أن القمة فرصة هامة للغاية، وبمشاركة زعماء كبار ووجود الرئيس الأمريكي بايدن، وهو ما يعطيها ثقلا سياسيا بالغًا على الساحة العالمية.