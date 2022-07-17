شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تشريعات على أجندة "إعلام النواب".. أبرزها النهوض باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 تشريعات قانونية مقدمة من الحكومة ونواب لمجلس النواب، على أجندة لجنة الإعلام والآثار والثقافة، ومن المقرر أن تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ أكتوبر المقبل عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.

والمشروعات القائمة على طاولة لجنة الإعلام والثقافة والآثار هي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون النهوض باللغة العربية الذى تقدم بعد مجمع اللغة العربية وعدد من النائبات، ومشروع قانون السينمائيين الذى تم رفضه بدور الانعقاد الثاني ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروعا آخر بعد إجراء تعديلات علي المشروع الذى تم رفضه".

ومارست لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، على مستويات "الإعلام والثقافة والآثار"، وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني منذ الأول من أكتوبر2021 وحتى نهاية دور الانعقاد فى يوليو الجارى 95 اجتماعا، ناقشت خلالها موضوعات متنوعة ( ثقافة- آثار- إعلام).

ففي محور مناقشة القوانين، ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وبشأن طلبات الإحاطة ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، 72 طلب إحاطة تنوعت ما بين مجالات الإعلام والثقافة والآثار ، حيت استمعت اللجنة الى مقدمي طلبات الإحاطة ورد الحكومة وانتهت إلى بعض التوصيات التي تم إحالتها للحكومة.

وكان لملف الإعلام نصيب وافر خلال المناقشات، حيث تصدت اللجنة لبعض الملاحظات التكرارية فيما يتعلق بعمل الهيئة الوطنية للإعلام والتي لم تجد حلاً على أرض الواقع وضرورة الإسراع في تلافيها تمكيناً للهيئة من آداء عملها على الوجه الأمثل والتي ما زالت تمثل الاعلام الوطنى والرسمى للدولة ، ومنها: الإسراع في حل مشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الإسثمار القومي ، والتأكيد على أهمية توفير المالية الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المعاشات و العلاوات المتأخرة إعتباراً من 2020 وحتى الآن .

وفيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة فقد شاركت اللجنة الهيئة بالتوافق مع الحكومة في وضع حلول ومعالجات لبعض المشاكل بالهيئة، ومنها ضرورة مواجهة العجز المتراكم من السنوات السابقة لصرف مكافاة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية ، والتأكيد على الإسراع في معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية لمواجهة الأعباء المالية بالمؤسسات الصحفية القومية فى ظل التراجع الإقتصادى العام الذى أثر سلبياً بصورة كبيرة على المؤسسات ، بالإضافة الى تدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية للإرتقاء بالعمل الصحفى.