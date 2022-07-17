شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. إصابات كورونا ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير. ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد-19 بلغت حاجز المليارين اليوم الأحد ويجري حاليا تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر يقول "الهند تصنع التاريخ مرة أخرى". وواجه مودي انتقادات من المعارضة بشأن سوء إدارة التعامل مع الجائحة التي يقول خبراء إنها أودت بحياة الملايين. وتنفي الحكومة هذه المزاعم.