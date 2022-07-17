مقدونيا الشمالية تبدأ مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

بروكسل: أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، اليوم السبت، التوصل إلى تسوية مع بلغاريا حول الخلاف بينهما بشأن التاريخ المشترك واللغة، ما يتيح لسكوبيي البدء بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كوفاتشيفسكي للصحافيين بعد اجتماع للحكومة، "أخيراً وبعد 17 عاماً سنبدأ عملية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكانت بلغاريا العضو في التكتل عرقلت حتى وقت قريب أي تقدم في مثل هذه المفاوضات بسبب الخلاف الطويل الأمد بين الدولتين حول قضايا لغوية وتاريخية.

لكن في الشهر الماضي، وافق البرلمان البلغاري على رفع الاعتراض مقابل ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن تلبي مقدونيا الشمالية مطالب معينة بشأن القضايا المعنية محل خلاف.