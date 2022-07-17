اخبار العالم

قتلى وجرحى في تفجير إرهابي بمدينة جوهر جنوب الصومال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في تفجير إرهابي بمدينة جوهر جنوب الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

أسفر تفجير إرهابي صباح اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون حكوميون في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب الصومال .

 

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد نُفذ التفجير، الذي يرجح أن حركة "الشباب" الإرهابية تقف وراءه، بواسطة شاحنة ملغومة.

 

وقد استهدفت الشاحنة فندقا وسط مدينة جوهر، يقيم فيه مسؤولون من ولاية هيرشبيلي. 

 

وتقع جوهر على بعد 90كيلو متر شمالي العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وأظهرت لقطات مصورة تم تدوالها على التواصل الاجتماعي، وقوع أضرار جسيمة جراء تفجير الفندق. 

 

ولم تعلق السلطات الصومالية على المستوى الفيدرالي والإقليمي حتى الآن ( 9:30 بتوقيت جرينتش) على الحادث الإرهابي.

 

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن غالبا ما تنفذ حركة الشباب مثل هذه التفجيرات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا