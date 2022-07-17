شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فرحان يؤكد أن المحادثات مع بايدن ركزت على مواجهة تهديد إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بأن دول مجلس التعان الخليجي لديها موقف موحد تجاه إيران، وقال إن "دول المجلس تجري محادثات مع إيران لحل الخلافات من خلال الحوار"، مضيفاً أنه يأمل أن يرد الإيرانيون بالمثل.



وجاء ذلك في مقابلة حصرية للوزير مع قناة "سي إن إن عربية" بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة، وتابع "أتمنى أن يأخذ الإيرانيون الحوافز التي تمثل اندماجاً أفضل في المنطقة، من ضمنها التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يقدم فوائد هائلة للشعب الإيراني".

وحول محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بايدن، قال الوزير "ركزت المحادثات على كيفية مواجهة التهديد الإيراني، وتحدثنا أولاً عن المفاوضات ولكن أيضاً عن الضغط الكافي لتحفيز الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وأضاف "نحن نعمل مع الولايات المتحدة لبناء قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا ضد العدوان الإيراني المحتمل، ولقد سمعنا التزاماً من الرئيس بايدن بالدفاع القوي عن المملكة".