شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الأنجليزي خلال الفترة الماضية البحث عن مهاجم بديل يخلف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أبلغ إدارة الشياطين الحمر برغبه في الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

رونالدو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة “ صنداي ميرور ” البريطانية أكدت أن إدارة المانيو دخلت بالفعل في سباق التعاقد مع إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد توني واحد من أبرز المهاجمين الذين أثاروا إعجاب الكثير من الفرق حيث تمكن الموسم قبل الماضي من قيادة فريقه للظهور في البريميرليج بعد أن سجل 31 هدفًا في التشامبيونشيب قبل أن ينجح في زيارة شباك الخصوم بإثنتي عشر هدفًا خلال 33 مباراة الموسم الماضي.

وسيعاني مانشستر يونايتد للتوقيع مع اللاعب خاصةً في ظل وجود اهتمام بضمه من جانب نيوكاسل ووست هام وليدز يونايتد حيث بات صاحب الستة وعشرين عامًا على رادار الفرق الأربعة وانتقاله للمان يونايتد يعتمد على مستقبل الدون الذي لم يقتنع أي فريق بضمه حتى الآن.

بايرن ميونخ يرد على أنباء التوقيع مع الدون

وفي نفس السياق خرج حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ يوم أمس وأكد أنه على الرغم من انتقال مهاجمهم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لصفوف نادي برشلونة لكن الفريق لن يتعاقد مع رونالدو.