محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين - عاجل

وذكرت محافظة ذي قار في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة عيد الغدير".

إلى ذلك، أعلنت محافظة بابل، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة عيد الغدير".



وفي وقت سابق من اليوم، قررت محافظات واسط والديوانية والمثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بمناسبة عيد الغدير الأغر.

وعيد الغدير هو عيد يحتفل به الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) مولًى للمسلمين من بعده.

