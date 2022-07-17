الأردن يؤكد أن طائرة الشحن المتحطمة في اليونان لم تكن وجهتها "النهائية" عمّان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

بعد سويعات من تحطم طائرة شحن شمال اليونان زُعم أن وجهتها الأردن، نفت عمّان تلك الرواية، مؤكدة أن أراضيها كانت محطة فقط للتزود بالوقود.



وقال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن طائرة الشحن من طراز "أنتونوف أن - 12" التي تحطَّمت مساء السبت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وأكد المصدر المسؤول، أن مخطَّط سير الطَّائرة كان يتضمَّن التوقُّف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدَّولي، في حدود التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزوُّد بالوقود ثمَّ الإقلاع لاستكمال رحلتها.

وكانت تقارير إعلاميَّة أفادت بأنَّ طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، طلبت أن تهبط اضطراريَّاً في مطار كافالا في اليونان، لكنَّها لم تتمكَّن من بلوغه.

وتحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 في وقت متأخر السبت قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان، فيما قال شهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات.

وقال يورغوس أرخونتوبولوس، وهو أحد سكان المنطقة، لمحطة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية إنه شعر بأن هناك خطأ ما بمجرد سماعه صوت محرك الطائرة، مضيفًا: "الساعة 22,45 فوجئت بصوت محرك الطائرة. خرجت ورأيت الطائرة تحترق".

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

وأشارت محطة إي آر تي إلى أن الطائرة أوكرانية من طراز أنتونوف. وقال سكان محليون إنها كانت مشتعلة قبل تحطمها.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضح أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلادش.

وقالت "إي آر تي"، إن الشرطة طلبت من الصحفيين الموجودين في الموقع وضع كمامات، فيما قال أحد رجال الإطفاء: "عليكم الابتعاد حفاظا على سلامتكم. هناك معلومات تفيد بأن الطائرة تحمل ذخيرة".

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة أوبن تي في، بأن "الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة".