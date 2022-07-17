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الدفاع الروسية: قوات كييف تتمركز في مدرسة بأوديسا وتنشر فيها مدرعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات كييف نشرت مدرعات ومدفعية ثقيلة وراجمة صواريخ في مدرسة بأوديسا.

 

الدفاع الروسية: قوات كييف تتمركز في مدرسة بأوديسا وتنشر فيها مدرعات ومدفعية وراجمة صواريخصحفية ألمانية تتحدث عن جرائم قوات كييف في دونباس

 

وأضاف ميزينتسيف أن القوات المذكورة نصبت الحواجز ونقاط التفتيش حول المدرسة.

 

وأشار إلى أنها لغّمت الطرق المودية إلى المدرسة، ولم تختطر السكان بذلك عمدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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