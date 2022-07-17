عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات كييف نشرت مدرعات ومدفعية ثقيلة وراجمة صواريخ في مدرسة بأوديسا.



الدفاع الروسية: قوات كييف تتمركز في مدرسة بأوديسا وتنشر فيها مدرعات ومدفعية وراجمة صواريخصحفية ألمانية تتحدث عن جرائم قوات كييف في دونباس

وأضاف ميزينتسيف أن القوات المذكورة نصبت الحواجز ونقاط التفتيش حول المدرسة.

وأشار إلى أنها لغّمت الطرق المودية إلى المدرسة، ولم تختطر السكان بذلك عمدا.