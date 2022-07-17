برلماني روسي.. يوضح لماذا يجب نزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، إن تهديدات سلطات كييف بمهاجمة القرم، تؤكد ضرورة اجتثاث النازية ونزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا.



وأضاف السيناتور الروسي: "التهديدات من جانب العسكريين الأوكرانيين بمهاجمة شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، تؤكد أن اجتثاث النازية ونزع السلاح يجب أن يتم في جميع أنحاء أوكرانيا، وإلا فسيبقى هناك تهديد دائم لأراضينا ومواطنينا وبنيتنا التحتية".

في وقت سابق، أدلى أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بتصريح أكد فيه التخطيط لمهاجمة جسر القرم "عند أول فرصة تقنية ممكنة".

قبل ذلك، أعرب دميتري مارشينكو، اللواء في الجيش الأوكراني، عن اعتقاده بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة اللازمة من الولايات المتحدة وأوروبا.

بعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي يتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أمن شبه جزيرة القرم. وذكر أيضا أن التهديدات التي يطلقها الجانب الأوكراني، معروفة للسلطات الروسية ويتم أخذها في الاعتبار.

بدوره قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي يأخذ بالحسبان كل تصريحات سلطات كييف، وشدد على أن هذه الخطط ستفشل حتما.