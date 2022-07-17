محمد بن زايد للرئيس الأمريكي: «أنا جديد في هذه الوظيفة».. وبايدن يمازحه: «حسناً.. وأنا ايضاً»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أنه يعمل جاهدًا لبناء الجسور وتوطيد العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية

وقال بن زايد خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قبيل انطلاق قمة جدة أمس السبت، إنه "جديد في وظيفة رئيس الدولة، لكنه يعمل على توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الامريكي"، بحسب ما نقلت قناة العربية".

من جانبه أكد الرئيس بايدن أنه جديد كذلك في وظيفة رئيس الدولة، معربًا عن آماله في العمل بشكل سريع في سبيل العمل المشترك مع الجانب الإماراتي.

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