شكرا لقرائتكم خبر عن شادى إبراهيم وأحمد جمعة يتقدمان بأوراق ترشحهما على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شادي طلعت ابراهيم المحامى بالنقض، وأحمد علي إبراهيم جمعة، بأوراق ترشحهما، على منصب نقيب المحامين في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء المقبل.

بدأت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم الأحد، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، لليوم الثانى على التوالى، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وشكلت النقابة لجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي.

ومن المقرر أن تستمر النقابة العامة في تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء القادم الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .

وتعلن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.