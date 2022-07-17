انت الان تتابع خبر عليها آثار خنق.. انتشال جثة امرأة وضعت داخل 'كيس' في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل الطمر الصحي وعليها اثار شدة خارجية (خنق) وموضوعة داخل كيس ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المرأة تبلغ من العمر خمسون عاماً، وتم العثور على جثتها في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

