خلال لقائه الكاظمي في قمة جدة.. بايدن: تطرقنا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي

وكتب بايدن على "تويتر": "التقيت رئيس الوزراء الكاظمي لإعادة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق، وإعادة التأكيد على أهمية تشكيل حكومة عراقية تستجيب لإرادة الشعب العراقي واحترامه للديمقراطية والاستقلال".

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية ، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح أمس.

وبحسب قناة الإخبارية السعودية، "ودع أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة".

وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعد بايدن أول رئيس أميركي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.