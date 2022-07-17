انت الان تتابع خبر مقتل ضابط بمشاجرة مسلحة في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات بوجود حادث اطلاق نار، تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث ضمن منطقة الزعفرانية، حيث اتضح وجود شخص مصاب بطلق ناري يعمل موظف في إحدى الوزارات نتيجة مشاجرة مع اقرباءه حيث حصل تبادل اطلاق نار".



وأضاف، ان "تبادل إطلاق النار تسبب بمقتل ضابط برتبة رائد منسوب الى فوج مغاوير ديالى جيش عراقي، مبينا انه تم التحفظ على جميع اطراف المشاجرة بسبب وجود شكوى ضدهم".