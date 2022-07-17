روسيا تستأنف عملياتها القتالية في دونباس.. بعد فترة توقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

استأنفت روسيا مساء أمس السبت، عملياتها القتالية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا بعد توقف قصير لإعادة تجميع قواتها.



وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتسريع وتيرة الهجمات خلال تفتيش على الوحدات المشاركة في غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أصدر توجيهات "بتوسيع الأنشطة العسكرية لمجموعات الجيش في جميع اتجاهات الهجوم".

وتابعت الوزارة أن الهدف هو منع كييف من القيام "بهجمات مدفعية وصاروخية كبيرة على البنية التحتية والمدنيين في دونباس والأقاليم الأخرى".

وكانت هيئة الأركان العامة في كييف قد ذكرت في تقريرها عن الوضع العسكري يوم السبت إنه تم صد محاولات هجومية روسية في اتجاه باخموت وقرب ودونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت " بعد إعادة تجميع القوات، استأنف العدو الهجوم على محطة الطاقة الحرارية فوهليهيرسك وأن القتال متواصل".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية يوم السبت إن روسيا أطلقت ستة صواريخ من بحر قزوين باتجاه دنيبرو وزابوريغيا، تم اعتراض 4 منها وضرب اثنان منها أراض زراعية. ولم تؤكد موسكو هذه المزاعم في البداية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت: "تمكنا بالفعل من تحرير جزء من الأراضي التي احتلتها روسيا وسنستمر في القتال لاستعادة الأراضي.

ووفقا لخبراء استخبارات بريطانيين ، أطلقت روسيا مرارا مزاعم زائفة عن نجاحات مزعومة في غزوها لأوكرانيا.

وقال التحديث الاستخباراتي اليومي من وزارة الدفاع في لندن إن حجم التقدم الروسي ونطاقه لا يزال محدوداً.

وأضاف أن المزاعم الروسية قبل بضعة أيام بأنهم تقدموا إلى داخل بلدة سيفيرسك لم تكن حقيقية.