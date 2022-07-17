شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كوفيد-19 في كوريا الجنوبية تصل إلى 40,342 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقيت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية فوق 40 ألف حالة اليوم الأحد بسبب انتشار سلالة أوميكرون الفرعية شديدة العدوى، على الرغم من قلة الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) أن البلاد أبلغت عن 40,342 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 305 حالات من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18,761,757 حالة.

وانخفض رقم الأحد قليلا من 41,310 حالات في اليوم السابق، لكن الحصيلة اليومية لا تزال مرتفعة بسبب انتشار سلالة "BA.5" الفرعية من متحور "أوميكرون". وشهدت البلاد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة منذ نهاية يونيو وسط تخفيف قيود الفيروس.

وبلغ العدد اليومي أكثر من 10 آلاف في 29 يونيو لأول مرة في حوالي ثلاثة أسابيع قبل أن يقفز إلى أكثر من 20 ألفا في 9 يوليو ثم فوق 40 ألفا يوم الأربعاء. وبلغت حالات الإصابة يومي الخميس والجمعة 39,186 و38,882 على التوالي.