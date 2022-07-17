شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف نقص المياه.. 3 سدود جديدة يتم بناؤها في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري بناء ثلاثة سدود جديدة في مقاطعة قندهار بجنوب أفغانستان في محاولة لتخفيف النقص الحاد في المياه نتيجة سنوات من الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي المحلي.

وقال الملا عبد الخالق ، وهو زعيم ديني في المحافظة ، إن السدود الجديدة تقع في منطقتي شاه واليكوت وسبين بولداك.

وأوضح أن السد في منطقة سبين بولداك مصمم لتخزين ما يصل إلى 2.3 مليون متر مكعب من المياه ويمكن تشييده بتكلفة 35 مليون أفغاني (حوالي 400 ألف دولار أمريكي).

ويقع السدان الآخران في منطقتي ماندا كاندا ولاوال شاه واليكوت في ناحية شاه واليكوت.

وقال خالق "سيقام سد واحد بطاقة 1.7 مليون متر مكعب في ماندا كاندا بتكلفة 50 مليون افغاني (حوالي 560 الف دولار امريكي)".

وصرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا بأن "الزعيم الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوندزاده كلفني ببناء ثلاثة سدود في منطقتي شاه واليكوت وسبين بولداك".