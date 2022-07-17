قتل إرهابي بكمين محكم شمالي بغداد

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن القوات الأمنية قتلت "إرهابياً شمال بغداد / الطارمية في منطقه البو حمد شهاب بكمين محكم".

وأضاف، أن الكمين تم نصبه "من منتسبي ل مش59 فق6 بالاشتراك مع عدد من افراد فوج الحشد الشعبي (ابناء الطارمية)".

