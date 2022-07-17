انت الان تتابع خبر قتل إرهابي بكمين محكم شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، قتل إرهابي في منطقة البو حمد شهاب، بالطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن القوات الأمنية قتلت "إرهابياً شمال بغداد / الطارمية في منطقه البو حمد شهاب بكمين محكم".
وأضاف، أن الكمين تم نصبه "من منتسبي ل مش59 فق6 بالاشتراك مع عدد من افراد فوج الحشد الشعبي (ابناء الطارمية)".
وأضاف، أن الكمين تم نصبه "من منتسبي ل مش59 فق6 بالاشتراك مع عدد من افراد فوج الحشد الشعبي (ابناء الطارمية)".