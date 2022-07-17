انت الان تتابع خبر عملية تجميل تنهي حياة شابة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة شابة عشرينية حصلت لها مضاعفات لعملية تجميل أجرتها بأحد المراكز في منطقة الغدير ببغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة من مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".
وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".
وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة مم مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".
وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".
وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة مم مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".
وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".
وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.