عملية تجميل تنهي حياة شابة في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة من مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".

وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".



وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة مم مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".

وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".

وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.