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عملية تجميل تنهي حياة شابة في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة شابة عشرينية حصلت لها مضاعفات لعملية تجميل أجرتها بأحد المراكز في منطقة الغدير ببغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة من مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".

وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".


وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شابة مم مواليد 2000، توفيت أثناء اجراء لها عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".

وأضاف أن "والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وعلى جميع كادر المركز، وبانتظار موافقة القاضي لاجراء اللازم بحق المركز والعاملين".

وحصلت بأكثر من مرة حالات وفاة نتيجة أخطاء طبية، نجمت أغلبها عن عمليات تجميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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