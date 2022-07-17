الرئيس الأمريكي: أتطلع إلى مرحلة أخرى من التعاون القوي والمتزايد بين الولايات المتحدة والإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع لمرحلة أخرى من التعاون القوي والمتزايد بين أمريكا ودولة الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقال بايدن خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" مساء السبت، أكدت خلال لقائي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية تشكيل حكومة تعبر عن إرادة العراقيين.

وأشاد بايدن في وقت سابق بالتزام دولة الإمارات الدائم بأمن الطاقة العالمي كمصدر موثوق ومسؤول، وبدورها الرائد في دعم العمل المناخي والتحول نحو تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة للرئيس بايدن لحضور مؤتمر "كوب28" المقرر عقده في دولة الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وشدد الزعيمان على أهمية إطلاق مبادرات المياه والطاقة الشمسية بين إسرائيل والأردن بدعم واستثمارات إماراتية وأمريكية، والتي تشكل نموذجا للشراكات المستقبلية في المنطقة.