شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 22.2 مليار جنيه للأمان الاجتماعى بموازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتمادات للأمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الإجتماعية، حسبما يفيد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتي هذه المخصصات في ضوء خطة الحكومة للمضي قدما نحو التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، جنبا إلي جانب إصلاح منظومـة الـدعم لضمان وصـوله لمستحقية.

ووفقا للاحصائيات، تتوزع هذه المخصصات بواقع 22 مليار جنيه كمساعدات الضمان الإجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي من المقرر أن يستفاد منها نحو 4 مليون أسرة، مقابل 70 مليون جنيه مخصصات لبرنامج (معاش الطفل) يستفاد منه 55 ألف أسرة، وأخيراً برنامج إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بواقع 147 مليون جنيه يستفاد منها 23 ألف أسرة.