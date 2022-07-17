بايدن: واشنطن لن تنسحب وتترك فراغاً تملؤه روسيا أو الصين أو إيران

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها خلال قمة مع ست دول خليجية ومصر والأردن والعراق في جدة أن واشنطن لن تنسحب وتترك فراغاً تملؤه روسيا أو الصين أو إيران.

كما قال بايدن أمام القمة إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقاً.