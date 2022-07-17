بايدن يدعو محمد بن زايد للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد على هامش اجتماع مع قادة عرب في جدة «تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (...) قبل انتهاء هذه السنة».

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد للرئيس بايدن: «أعمل على مد الجسور بين بلدينا».