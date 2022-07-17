مئات الوفيات في إسبانيا والبرتغال بسبب موجة حارة

مدريد: توفي مئات الأشخاص في الأسابيع القليلة الماضية بسبب موجة حارة تضرب شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لتقارير وبيانات صادرة اليوم السبت.

وذكرت صحيفة (لا فانجوارديا) الإسبانية اليوم السبت نقلا عن معهد كارلوس الثالث الصحي أن 360 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الموجة الحارة في إسبانيا حيث تخطت درجات الحرارة 40 درجة مئوية بكثير .

ووصلت درجة الحرارة إلى 45 مئوية في بعض مناطق إسبانيا، مما أسفر عن وفاة 123 شخصا أمس الجمعة وحده لأسباب مرتبطة بالحرارة الشديدة. وانتشرت درجات الحرارة المرتفعة جنوبي أوروبا الأسبوع الماضي بسبب التغير المناخي.

وتم تسجيل 238 حالة وفاة إضافية في البرتغال المجاورة بين 7 و 13 تموز/يوليو مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (لوسا).

وتعزى هذه الوفيات للحرارة الشديدة لا لفيروس كورونا وحده، حسبما أضافت الوكالة.

وأفادت صحيفة (لا فانجوارديا) بأن الضحايا في معظم الأحيان كانوا ضعافا بالفعل بسبب الشيخوخة أو أمراض مسبقة.