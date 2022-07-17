العراق يطالب تركيا زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات

بغداد: طالب وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، السبت، تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، فيما يواجه البلدان اللذان يختلفان في إدارة ملف المياه، تحدي الجفاف. ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم بسبب تزايد الجفاف بحسب السلطات العراقية، فيما تندد بغداد مرارا ببناء جيرانها لسدود تتسبب بتراجع منسوب المياه الواصلة إلى العراق. وجاءت تعليقات الحمداني خلال اجتماع افتراضي مع الممثل الخاص للرئيس التركي للشؤون العراقية فيصل إيروغلو، وفق بيان صادر عن وزارة الموارد المائية العراقية، لـ”مناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق”. وبحسب البيان “طلب الوزير الحمداني من الجانب التركي إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية، وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية”. واتفق الجانبان كذلك على “إرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعيا على واقع الخزين المائي في السدود التركية”، وفق البيان. كما قرر الطرفان “مناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق”. من جهته، تعهد المسؤول التركي، وفق البيان “بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الاطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم”. وغالبا ما يثير ملف المياه توترا بين أنقرة وبغداد.

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