ولي العهد السعودي: التحديات العالمية تستدعي مزيداً من الجهود وندعو إيران للتعاون مع دول المنطقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخراً بسبب جائحة كوفيد -19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

وأضاف ولي العهد السعودي في كلمته الافتتاحية خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت اليوم السبت أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة.

وفي مستهل كلمته نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين لقادة وؤساء وفود الدول المشاركة في القمة وتمنياته للقمة بالنجاح.

وتابع ولي العهد السعودي: «نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية»، مؤكداً أن السعودية أعلنت عن زيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية للزيادة.

وشدد على أن ازدهار المنطقة ورخائها يتطلب الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفيما يخص الملف الإيراني قال ولي العهد السعودي «ندعو إيران للتعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية والالتزام بالمبادئ الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».