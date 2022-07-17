شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: قمة جدة جاءت فى توقيت هام.. وكلمة الرئيس واضحة وحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية، وكلمته التي ألقاها، والتي أكدت على رؤية مصر في مواجهة الإرهاب ومؤيديهم الذين يوفرون لهم المال والسلاح، وكذلك عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، إن هذه القمة جاءت في توقيت هام، في ظل التحديات والصراعات التي يشهدها العالم، مشيدًا بتأكيدات الرئيس على عدد من القضايا والمحاور الأساسية والثوابت المصرية في إطار التنمية والاستقرار ودفع عملية السلام.

وأضاف النائب خالد أبو الوفا، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية عمل اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة، يؤكد عدم تفريط مصر في حقوقها المائية، واستخدامها كل الوسائل المشروعة من أجل الحفاظ على حقوق شعبها في مياه نهر النيل دون الإضرار بحق الشعوب الأخرى في التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة داخليًا وخارجيًا وخاصة في محاربة الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة، ودفع عجلة السلام واستقرار المنطقة، مضيفًا أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة إزاء القضايا التي تشهدها المنطقة والعالم.