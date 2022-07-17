عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أشهر من الجدل.. ترامب يعلن خوض انتخابات 2024

الأحد 17 يوليه 2022

الخليج 365

بعد أشهر من الجدل المثار حول إمكانية الترشح للانتخابات الأمريكية الرئاسية مجددا، حسم الرئيس السابق أمره، مؤكدًا عزمه خوض غمار المنافسة.



وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه حريص على الإعلان عن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية، مشيرًا إلى أنه قد يطلق حملته في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وعند سؤاله بشكل واضح حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض، أجاب ترامب بشكل ساخر أنه "بالفعل اتخذ القرار".

وأوضح ترامب في مقابلة مع مجلة نيويورك: "حسنًا، في رأيي، لقد اتخذت هذا القرار بالفعل، لذلك لم يعد هناك أي عامل"، مضيفًا: "أود أن أقول إن قراري الكبير سيكون ما إذا كنت سأذهب قبل ذلك أم بعده" ، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.

سباق انتخابي

وأفاد تقرير إخباري أوردته صحيفة واشنطن بوست بأن ترامب سوف يقفز إلى السباق الانتخابي في سبتمبر/أيلول لحشد أنصاره قبل انتخابات التجديد النصفي، والتي يأمل الجمهوريون خلالها في استعادة السيطرة على الكونجرس.

ويفيد تقريران لصحيفتي "بوليتيكو" و"واشنطن بوست" بأن ترامب التقى كبار المانحين والداعمين في جميع أنحاء البلاد في حفلات عشاء غير رسمية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لمناقشة انتخابات التجديد النصفية وحملة ترامب 2024 المحتملة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن ترامب سيجهز أجهزته الانتخابية لعام 2024، بما في ذلك بناء فريق عمل وموقع إلكتروني.

وقال ترامب لمجلة نيويورك: "أعتقد فقط أن هناك بعض الأصول قبل منتصف المدة، أعتقد أن الكثير من الناس لن يترشحوا حتى لو فعلت ذلك لأنه إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فهم لا يسجلون حتى".

موعد أولي

وفكر ترامب في البداية في الإعلان في 4 يوليو/تموز الجاري، لكنه تراجع عن تلك الخطة، حسب ما أفاد موقع "إنسايدر" سابقًا، نافيًا أن يكون لديه فكرة على الإطلاق.

لكن المستشارين والحلفاء منقسمين بشأن الوقت الذي يجب أن يعلن فيه ترامب عن حملته في وقت مبكر.

فالسيناتور ليندسي جراهام، قال في تصريحات صحفية: "إذا كان ترامب سيترشح، فكلما دخل مبكرا وتحدث عن الفوز في الانتخابات المقبلة، كان ذلك أفضل".

ومع ذلك، يخشى آخرون من أن إعلان ترامب المبكر قد يضر بفرص الحزب الجمهوري في استعادة مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 من خلال جعل السباق استفتاء عليه وخلافاته بدلاً من الرئيس جو بايدن والاقتصاد.

وقال أحد الاستراتيجيين الجمهوريين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في تصريحات لـ"إنسايدر"، إنه "من بين كل الأشياء الأنانية التي يقوم بها كل دقيقة من كل يوم، من المحتمل أن يكون هذا هو الأكثر".