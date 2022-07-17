شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتكتم كوريا الشمالية على مشكلة أكبر من كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عما إذا كانت كوريا الشمالية تتكتم على مشكلة أكبر وراء تفشي وباء كورونا.

وبحسب تقرير للشبكة، فإن أحد أكبر المخاوف المحيطة بتفشي فيروس كورونا في البلاد هو أن ولع بيونغ يانغ بالسرية يجعل من الصعب قياس مدى خطورته بدقة.

ومضى التقرير يقول: لقد غادرت المنظمات غير الحكومية الدولية ومعظم السفارات الأجنبية البلاد منذ فترة طويلة، وتعني الحدود المغلقة بإحكام أن الوصول إليها مستحيل، مما يجعل حسابات المنشقين في الخارجين أكثر أهمية.

وأضاف: فوجئ الكثيرون بقرار بيونغ يانغ في مايو بالاعتراف بأنها تتعامل مع تفشي المرض، حتى لو واجهت دقة تصريحاتها منذ ذلك الحين شكوكًا.

وأردف: في وقت مبكر، وصف الزعيم كيم جونغ أون تفشي المرض بأنه أكبر اضطراب حدث في البلاد على الإطلاق، وبعد شهرين وملايين الحالات المشتبه فيها، ادعى نجاحًا باهرًا في وقف المرض.

ومضى يقول: تثير حصيلة القتلى الرسمية المنخفضة بشكل لا يصدق والتي أبلغت عنها البلاد شكوكًا في أن بيونغ يانغ تحاول إخفاء مشكلة أكبر.

وبحسب التقرير، كان الخوف الأكبر في البداية هو أن تفشي المرض بين السكان غير المحصنين، الذين يعانون من سوء التغذية ورعاية صحية بدائية سيكون كارثيًا.

ونقل عن توماس أوجيا كوينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قوله: إن معرفة حجم تفشي المرض أمر مستحيل في الوقت الحالي، على الرغم مما يثار من تقارير غير مؤكدة عن وفيات بين كبار السن والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وتابع التقرير: هناك أيضًا مخاوف من ظهور متغيرات جديدة، وربما أكثر ضراوة، من انتقال العدوى دون رادع بين سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة.

ونقل عن الدكتور كي بي بارك، وهو جراح أمريكي كان يزور كوريا الشمالية مرتين في العام حتى بدء الوباء للعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائه الكوريين الشماليين، وتدريبهم وإجراء العمليات الجراحية، قوله: إن البلاد بدت غير راغبة في مشاركة المعلومات، وهذا لم يكن جيدًا بالنسبة لهم، وليس جيدًا لبقية العالم، علينا تبادل المعلومات حول أي نوع من التغييرات الجديدة في خصائص الفيروس، نحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بحقيقة أن الأعداد الكبيرة للإصابة يمكن أن يؤدي إلى متغيرات جديدة، والطريقة الوحيدة لاكتشاف ذلك هي مشاركة المعلومات مع بعضنا البعض.

وأردف التقرير: في يونيو، قالت كوريا الشمالية «إنها تعاني من تفشي مرض معوي مجهول في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية»، أظهر الإعلان مدى تعرض البلاد لتفشي الأمراض ونقص الأدوية.

وأضاف: يعتقد بارك أن كوريا الشمالية ربما تتعامل مع تفشي حمى التايفود أو الكوليرا.

ونقل عنه قوله: في مكان ما مثل كوريا الشمالية، يمكنك أن تتوقع معدلات عالية من الأمراض المعدية، في الواقع، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة، فإن أمراض الإسهال هي السبب الأول للوفاة.