شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات التاريخية تعطل انضمام مقدونيا الشمالية لـ«الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مجلة «بوليتيكو» كلا من بلغاريا ومقدونيا إلى تجاوز خلافاتهما التاريخية.

وبحسب مقال لـ«ديميتار بيتشيف»، المحاضر في كلية أكسفورد للدراسات العالمية والمناطقية، عندما يقول الأمريكيون إن شيئا ما هو «تاريخ»، فإن ما يقصدونه هو أن القضية المعنية لم تعد مهمة.

وتابع: بينما بالنسبة للأوروبيين، فإن الأمر عكس ذلك تماما، إذا كان الأمر يتعلق بالتاريخ، فهو مهم حقا، وبهذا المعنى، فإن بلغاريا ومقدونيا الشمالية أوروبيتان حقا.

وأردف: منذ أوائل الستينيات، انخرط البلدان في نزاع حول الماضي، حيث تجادلت بلغاريا وجمهورية مقدونيا الاشتراكية آنذاك، وهي جزء من يوغوسلافيا في ذلك الوقت، بقوة حول المشاعر الوطنية لشخصيات بارزة في القرنين 19 و20.

وأضاف: لكن نظرا لأن الخلاف المستمر بينهما امتد إلى الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة، فقد حان الوقت لكلا الطرفين لرسم مسار للمضي قدما.

واستطرد: في مارس 2020، قبلت بلغاريا بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات الانضمام مع مقدونيا الشمالية، لكن بعد ذلك، في نوفمبر، استخدمت إدارة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف حق النقض ضد إطار المفاوضات، وأعربت عن مخاوفها بشأن عدم إحراز تقدم في اللجنة التاريخية المشتركة التي أنشئت بموجب معاهدة الصداقة لعام 2017، ومخاوف بشأن خطاب الكراهية في مقدونيا الشمالية والتعامل مع الهوية الوطنية البلغارية.

وأردف: من جانبها، استاءت مقدونيا الشمالية من ارتهان تطلعاتها الأوروبية لجهود صوفيا الصارخة لفرض مراجعة أساسية للرواية الوطنية المقدونية.

ومضى يقول: كما كان متوقعا، فإن ما يخشاه الدبلوماسيون وخبراء السياسة كان تكرارا للنزاع على الاسم القديم بين اليونان ومقدونيا، الذي استمر لأكثر من ربع قرن.

وتساءل: بعد تغيير اسمها واجتياز العديد من العقبات للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، هل يجب أن تقع مقدونيا الشمالية فريسة لجار آخر؟

وأضاف: إذا كانت بلغاريا في وضع يمكنها من اختطاف سياسة توسيع الاتحاد، فماذا سيفعل ذلك بمصداقية الكتلة في غرب البلقان وخارجها؟

وأردف: وافق البرلمان البلغاري بالفعل على الحل الوسط، ويسمح لمقدونيا الشمالية ببدء محادثات الانضمام ضد الالتزام بإدراج البلغار في قائمة المجتمعات المذكورة في ديباجة دستورها. وتابع: من المثير للاهتمام أنه بعد رفض هذا الاقتراح في البداية، يبدو أن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي قد وافق الآن على الصفقة، لكن الأمر متروك للبرلمان لإعطاء الضوء الأخضر لأي تغييرات دستورية.