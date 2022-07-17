شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن في شمال اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت فرقة الإطفاء وقناة تلفزيون رسمية إن طائرة شحن تحطمت بالقرب من مدينة كفالا (قولة) في شمال اليونان في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت.

وذكرت قناة إي آر تي التلفزيونية الرسمية أن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه إن-12 ومملوكة لشركة أوكرانية كانت متجهة من صربيا إلى الأردن. وتابعت أن الطيار طلب هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك لكن الإشارة فقدت.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع إي.آر.تي. نيوز على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار. ولم يتضح على الفور عدد من كانوا على متنها.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان إنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث. وتوجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.