شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الرئيس السيسي يؤكد دائما على عدد من الثوابت أهمها الدولة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قمة جدة هى اتفاق عربى حول عدد من القضايا الأساسية، مضيفا أن قمة جدة تمهد الأجواء للقمة العربية فى الجزائر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى من السعودية، أن هناك اتفاق عربى على أن القضية الفلسطينية هى القضية الأساسية فى المنطقة، لافتا إلى أن الإرهاب هو الداء الذى يهدد الأمة العربية ولا بد من التكاتف لإنهاء هذا الإرهاب.

وتابع أن الرئيس السيسى يؤكد دائما على عدد من الثوابت وأهما الدولة الوطنية، مضيفا أننا نتمنى أن تتحول إيران لدولة محايدة وتتوقف عن تهديد شعوب المنطقة، مؤكدا ان الولايات المتحدة تعودت على من يدفع فاتورة الخسائر منذ القدم وأزمة روسيا وأوكرانيا جاءت للعرب لدفع فاتورة الخسائر.

وأكد أن الدول العربية الآن تقاتل سياسيا ودبلوماسيا للوصول لحقوقها، مضيفا أن العلاقات المصرية الأمريكية حاليا علاقة شراكة متبادلة بين الطرفين وليست علاقة معونة، وكذلك مصر منفتحة على كل دول العالم شراكة وهذا يدل على قوتها وحصدت ثمار ما بنت عليه من السنوات الماضية.

وأوضح أن مصر تنوع سلاحها تجعل لها قوة عالمية جعلتها على أرض صلبة تواجه أى دولة دون تخوف، مضيفا أن الدول العربية تتعامل بعقلانية شديدة مع السياسات الدولية الجديدة.