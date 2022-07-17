النائب حازم الجندى: رسائل الرئيس بجدة تؤكد نجاح استراتيجية مصر بالسياسة الخارجية

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، شمل العديد من الرسائل التى تعكس قوة مصر ودورها الريادى التى تتطلع فى القيام به فى المنطقة، حاملة فى طياته هموم وتحديات الدول العربية الشقيقة، مؤمنة بأن وحدة الدول والشعوب تأتى أولا من استقلاليتها وتقرير مصيرها وحدها.

وأكد الجندى، فى بيان له، أن الرئيس حرص على تأكيد النهج الذى تنتهجه مصر فى تعاملاتها على المستوى الخارجى، فهى دوما رائدة وسباقة فى الانفتاح على مختلف الدول مستفيدة بالخيرات وتبادل المعلومات بينها وبين دول العالم، مشيرا إلى أن هذا ساهم بشكل كبير فى تحقيق مزيد من التعاون بين مصر وبين دول المنطقة والعالم أجمع.

وتابع: الرئيس السيسى حرص على وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته تجاه الحروب الأهلية والصراعات المزمنة طويلة الامد، التى توجد فى بعض بلدان المنطقة، فى وسط صمت كبير من قبل المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية، والتى ساهمت فى تفتيت وحدة تلك الشعوب واستنزاف مواردها وثرواتها، مما جعلها فريسة سهلة لتدخل بعض القوى للسيطرة غير الشرعية عليها.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس السيسى، فى جدة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار العلاقات المشتركة والجيدة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون المختلف بين الشعبين، وتجديد أواصر الشراكة والتشاور الاستراتيجى القائم.

وأكد أن إيمان الرئيس الأمريكى بدور مصر بمنطقة الشرق الأوسط ووصفه بالمحورى، يؤكد نجاح كافة السياسات التى انتهجتها مصر فى تعاملاتها مع دول المنطقة بأكملها، وحسن تعاونها وحملها لهموم دولها والدفاع عن قضاياها واعتبارها جزء لا يتجزأ من الامن القومى المصرى.