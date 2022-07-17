شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة حول تحديات حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، مؤتمرا دوليا يومى 21 – 22 يوليو الجارى بالقاهرة، يتناول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، وهى القضية التى باتت تؤرق حركة حقوق الإنسان وفقهاء القانون حول العالم بعد أن قادت ثورة تكنولوجيا الاتصالات وتطورات الذكاء الاصطناعى للتأثير على حماية الحق فى الخصوصية، بما يقود إلى انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وضمان سرية المراسلات.

وأشار بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، إلى أن المؤتمر يشكل أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان فى مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى نهاية مايو 2022، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها فى التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتى ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للعام 2022 عاماً للمجتمع المدنى فى مصر.

يتناول المؤتمر مناقشة كيف يؤثر الذكاء الاصطناعى على الحق فى الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق فى الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة فى حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق فى الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق فى الخصوصية فى سياق الذكاء الاصطناعي.

وسيتم افتتاح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التى تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزراء العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر خبراء بارزون فى مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية فى 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.

ومن بين المشاركين ممثلى أكثر 20 مؤسسة عضوة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذين سيشاركون أيضاً فى أعمال الجمعية العمومية الـ11 للمنظمة والتى ستلتئم بالقاهرة يومى 23 – 24 يوليو الجاري، كما يشارك عدد منهم فى فعاليات المؤتمر الإقليمى الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذى تنظمه جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان يومى 25 – 26 يوليو/تموز الجارى بالقاهرة.