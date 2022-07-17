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قمة جدة.. الكاظمي يقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتكامل والتنمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية في المجالات الاقتصادية، وانتهاز الفرص المشتركة، فيما قدم مقترحًا لإنشاء ”بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل“.

 

وقال الكاظمي، في كلمة خلال ”قمة جدة للأمن والتنمية“، إن ”عمر النظام الديمقراطي الدستوري في العراق يقارب من العقدين، عقب عقود من الدكتاتورية، وهذه الديمقراطية الناشئة لا تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة“.

 

وأضاف: ”لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات، وهي تؤكد الحاجة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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